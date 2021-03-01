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Meteor yağmuru görsel şölene döndü

Gökyüzünde son iki gündür devam eden meteor yağmuru meraklılar için adeta şölene döndü. Önceki gün Doğu Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'da izlenen şölen tüm Türkiye'de izlenebilecek.

01 Mart 2021 Pazartesi 22:49
Meteor yağmuru görsel şölene döndü

Meteor yağmuru görsel şölene döndü 

Dünyannın kuzey yarım küresinde yoğun olarak izlenen meteor yağmuru, astronomi meraklıları için adeta şölene döndü. Uzmanlar önümüzdeki günlerde meteor yağmurunun daha sık izlenebileceğini duyurdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da görülen meteor bu kez İstanbul semalarında görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler heyecanlı anlar yaşattı.

Türkiye’nin doğu illerinde görülen meteor olayları heyecanlı anlar yaşatıyor. Meteor bu kez İstanbul’dan görüldü. Birçok vatandaş sosyal medya aracılığıyla gökyüzünde yeşil renkli bir cisim gördüğünü paylaştı. Görüntülerde hızla giden cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü. Meteorların doğu illerinden sonra İstanbul’da da görülmesi hem bilim camiasını hem de vatandaşları heyecanlandırdı.

Önceki gece de Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi kaydedilmişti. 

Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada gündem olmuştu. 

"DAHA YENİ BAŞLADIK"

Meteor yağmuru ve meteor düşmesinin, dünyanın en doğal olaylardan oluğunu, korkulacak ve endişe edilecek durum olmadığını belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Meteor yağmurlarının bile takvimi var. Kuzey yarım kürede özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede bu meteor yağmurlarının daha çok şov şeklinde görmek mümkün. Bunlar nedir? ‘Uzayda kuyruklu yıldızların molozları’ diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyorlar ve parlıyorlar.

Bunların büyük bir kısmı atmosferde eriyor ve dünyaya da taş olarak düşmüyor ama bazıları da taş olarak düşüyorlar. Dünyanın sonunun meteor çarpması sonucu olacağı yönünde teoriler de var. Üniversiteye bazı vatandaşlar bu tip taşları getiriyorlardı. Göktaşı mı, değil mi; öğrenmek için. Bu doğa olayı bir şok şeklinde görülen bir doğa olayı. Endişe edilecek ve korkulacak bir durum söz konusu değil. Meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladık"

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