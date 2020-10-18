Meteoroloji 10 ili yağmur ve sel baskını için uyardı



Sonbahar ile birlikte yurdun batı ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklıkları 10 derece birden düşerken kuvvetli yağmur ile birlikte sel baskını uyarıları geliyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege ve batı Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlar etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da sağanak yağış öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yollar adeta göle döndü. Trafikte ise araçlar ilerlemekte zorlandı. Maltepe'de de bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL'DA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, logar kapakları taştı, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı.

İHA'nın haberine göre, yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

Öte yandan bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



ALT GEÇİTTE ARACIYLA MAHSUR KALDI, KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI

İstanbul Maltepe'de de bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, “10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu.

Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok. dedi. Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık