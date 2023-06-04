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Meteoroloji AFAD o illeri tek tek uyardı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yağmurlu hava sistemi yarın gün boyunca 13 ilde sel ve su baskınlarına neden olabilir.

04 Haziran 2023 Pazar 23:51
Meteoroloji AFAD o illeri tek tek uyardı

Meteoroloji AFAD o illeri tek tek uyardı

Yağmurlu hava sisteminin bazı il ve ilçelerde sel baskınlarına neden olabileceği uyarıları geliyor. Meteoroloji, İç Anadolu ve Ortak Karadeniz'de yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AFAD ise Ankara'daki yağışın aksam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz’de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.


Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Haziran 2023 Pazartesi günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz’de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”


AFAD'DAN ANKARA'YA UYARI

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. 


Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" denildi.

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