Meteoroloji'den çığ uyarısı | Dikkatli olun
Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklığı artarken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde meteorolojiden çığ düşme uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için çığ uyarısı yaptı.
"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"
“Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.