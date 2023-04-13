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Meteoroloji'den çığ uyarısı | Dikkatli olun

Türkiye'nin büyük bir bölümünde bahar havası hakim olurken, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski hakim

13 Nisan 2023 Perşembe 18:21
Meteoroloji'den çığ uyarısı | Dikkatli olun


Meteoroloji'den çığ uyarısı | Dikkatli olun


Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklığı artarken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde meteorolojiden çığ düşme uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için çığ uyarısı yaptı. 


"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”


Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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