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Meteoroloji'den çöl sıcakları uyarısı | Yaşlılar çocuklar evde kalın

Yurdun bazı bölgeleri için fırtına ve yağmur uyarısı yer alırken, özellikle iç kesimler ile Ege Bölgesi'nde çöl sıcakları geri dönüyor.

15 Ağustos 2023 Salı 12:01
Meteoroloji'den çöl sıcakları uyarısı | Yaşlılar çocuklar evde kalın

Meteoroloji'den çöl sıcakları uyarısı | Yaşlılar çocuklar evde kalın

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli yağmur bekleniyor. Meteoroloji hafta boyunca bölge bölge, hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ağustos 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İşte il il hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul Avrupa Yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası kıyıları kısa süreli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 37°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

Son Güncelleme: 15.08.2023 12:08
Anahtar Kelimeler:
MeteoMeteorolojiHava Durumu
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