Meteoroloji'den sel baskını uyarısı | Kuvvetli yağmur geliyor

Türkiye'nin Kuzey kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümü kuvvetli yağış sisteminin etkisi altında kalacak.

Marmara ve Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri'nde etkili olması beklenen yağmur için üst üste uyarılar geldi.

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, batı ve orta Karadeniz ile Ankara için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar nedeniyle ani su baskını ve sel tehlikesi yaşanabileceği belirtilirken, önlem alınması gerektiği vurgulandı. İstanbul'da beklenen yağış öğle saatlerinde başladı...



İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

ANADOLU YAKASINDA YAĞIŞ BAŞLADI

Anadolu yakasında yağmur başladı. Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kentin Anadolu yakasını karabulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²),Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Son radar bilgileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre 18.00 ile 22.00 saatleri arasında Ankara'nın batı ilçelerinde (Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı) çevrelerinde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde ve öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 26°C, 36°C

Az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık