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Meteoroloji'den sel baskını ve çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'de yağmur ve kar erimelerinden oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken, Doğu Anadolu Bölgesi için de çığ düşmesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:53
Meteoroloji'den sel baskını ve çığ uyarısı

Meteoroloji'den uyarı! Sel ve çığ tehlikesi

Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de yağmur ve kar erimelerinden oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken, Doğu Anadolu Bölgesi için de çığ düşmesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ANKARA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu

ERZURUM °C, -6°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

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