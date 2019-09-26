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Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi

Son meteorolojik tahminlere göre Karaman, Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, ve Antalya’nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi

Son meteorolojik tahminlere göre Karaman, Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, ve Antalya’nın doğu ilçeleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:06
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi



Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi vb.) tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olacağı ön görülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya’nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Yağışların gece saatlerine kadar Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

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