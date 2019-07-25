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Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:26
Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi

Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi


Meteoroloji Rize, Artvin ve Trabzon'u uyardı. Öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, v.b.) dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Son Güncelleme: 25.07.2019 12:35
Anahtar Kelimeler:
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