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Meteoroloji İstanbul için saat verdi | Soğuk ve kar etkisi artacak

Son Dakika; Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve sibirya soğukları kara, deniz ve hava ulaşımını durma noktasına getirdi. İstanbul'da ise bugün soğuk hava etkisini daha da artıracak.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:24
Meteoroloji İstanbul için saat verdi | Soğuk ve kar etkisi artacak

Meteoroloji İstanbul için saat verdi | Soğuk ve kar etkisi artacak

Asya Avrupa kıtalarını bir birine bağlayan iki önemli yolun trafiğe kapanmasına neden olan kara kış etkisini batı illerine kaydırıyor. İç Anadolu, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde binlerce yerleşim birimi ile şehirler arasında kara yolu bağı koparken, İstanbul için uyarı üstüne uyarılar geliyor.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne hem de küresel hava tahmini sistemine göre; karlı ve soğuk hava kuvvetini artırarak 3. dalgaya neden olacak. Bugün öğle saatlerinde Karadeniz'de başlayan siklon en büyük etkisini İstanbul’da gösterecek. Soğuk hava kütlelerinin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD günlerdir İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Tüm yurdu etkisi altına alan Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuklar İstanbul ve birçok ilde etkisini gösterdi, bazı yerlerde kar 20 cm'nin üzerine çıktı. Bugün öğlen saatlerinde deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’lerin İstanbul’da etkisini göstermesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

İSTANBUL'U 'DEK'LER VURACAK

Tahminlere göre soğuk hava dalgasının en sert günü pazartesi yaşanacak. Deniz etkisi kar yağışı olarak bilinen DEK’ler pazartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul’da kendini gösterecek. Karadeniz üzerinden şehre gelecek kütlelerin yoğun kar yağışına sebep olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar kar yağışı sürecek. Karlı hava uzun süre Türkiye gündeminde kalacak.

DENİZLER İÇİN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına uyarısında bulundu.

* Siklon nedir? Siklon, atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtınadır. Siklonlar güney yarımkürede saat yönünde, kuzey yarımkürede aksi istikamette dönerler.
 

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