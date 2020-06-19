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Meteoroloji Türkiye geneli için yağmur uyarısında bulundu

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde 2-4 derece azalacak. Bugün yurt genelinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor

19 Haziran 2020 Cuma 09:02
Meteoroloji Türkiye geneli için yağmur uyarısında bulundu


Meteoroloji Türkiye geneli için yağmur uyarısında bulundu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


SAMSUN, ORDU VE GİRESUN'DA YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²),Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizdeki sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 31, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ: 31, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 32, Parçalı bulutlu.

ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 28, Parçalı bulutlu.

HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORDU: 24, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 24, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON: 24, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 26, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 32, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 34, Parçalı bulutlu.

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