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Meteoroloji uyardı | İstanbul'a kar geliyor!

Soğuk hava dalgasının tüm yurdu etkisi altına aldığı bir dönemde, Meteoroloji İstanbul için kar yağışlı günlerin müjdesini verdi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 15:01
Meteoroloji uyardı | İstanbul'a kar geliyor!






Meteoroloji uyardı | İstanbul'a kar geliyor!


Fırtına ve şiddetli yağmur barajlarda su miktarını artırırken, meteoroloji kar yağışlı günlerin müjdesini verdi. Hafta sonu soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor.
   

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Genelde mevsimin ilk karının Aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından Kasım'da kar yağdı. Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul'u bir kar yağışı daha bekliyor. 

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.

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