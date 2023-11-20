Meteoroloji uyardı | İstanbul'a kar geliyor!
Fırtına ve şiddetli yağmur barajlarda su miktarını artırırken, meteoroloji kar yağışlı günlerin müjdesini verdi. Hafta sonu soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor.
İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de İstanbul'u bir kar yağışı daha bekliyor.
Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.
Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.