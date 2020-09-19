Meteoroloji uyardı | Yağmur ve fırtına etkili olacak





Meteorolojik verilere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



SICAKLIK 2-5 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte alınan son verilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 28, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 25, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 31, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 26, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 33, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu.

BURDUR: 30, Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu.

: 31, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 26, Parçalı bulutlu, kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 31, Az bulutlu ve açık.

VAN: 24, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 36, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 35, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.