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Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor

Bugün yurdun batı kesimleri etkisi altına alan şiddetli lodos yarın da kendini hissettirecek. Metorolojik tahminlere göre fırtınanın hızı saatte 100 KM'yi geçecek

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:33
Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor

Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor


İstanbul'da can alan şiddetli fırtına etkisini yarın da sürdürecek. Konuyla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Meteoroloji'den yapılan açıklamada özellikle gece yarısından itibaren fırtınanın batı bölgelerinde etkili olacağı bildiriliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkede etkisini gösteren lodos yarın da devam edecek. Kuvvetli rüzgar saat 00.00-22.00 arasında etkili olacak. Rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreyi aşması bekleniyor.

Meteoroloji fırtınanın yarın da devam edeceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın da etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda illere göre fırtınanın bugünkü hızına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16:00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun’da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir."

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşacak

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir" denildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgarın yarın saat 00.00-22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.
 

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