Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege (Manisa dışında), Göller Yöresi, Doğu Akdeniz’in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadulu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının (Sinop dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu