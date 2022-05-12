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Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı

Casusluk iddiasıyla tutuklanan Deva Partili Metin Gürcan hakkında dün tahliye kararı verilmişti, bugün yeniden tutuklama kararı açıklandı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 20:57
Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı

Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı

Deva Partisi Kurucu üyeleri arasında yer alan güvenlik uzmanı Metin Gürcan, tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen karar sonrası Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti, Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, mahkeme kararının ardından tahliye edilmişti. "Casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Gürcan'ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti.İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

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Metin GürcanTutuklamaCasusluk Davası
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