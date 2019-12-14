Metro raydan çıktı, metrobüs arızalandı, İETT ek seferler koydu



İstanbul’da metrobüs ve metro hatlarında meydana gelen iki ayrı aksaklık yolcu taşımacılığını vurdu, Avrupa yakasında trafik ana yollarda durma noktasına geldi. İETT, metro ve metrobüs güzergahlarına ek seferler koyarak krizi çözmek için yoğun çaba harcadı. İlk aksama Yenikapı-Aksaray hattında yaşandı. Seferlerin durmasına ise Aksaray'da metronun raydan çıkmasının neden olduğu öğrenildi. Yaşanan sorun nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor.



İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Bu sırada Florya Metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı.



İETT RİNG SEFERLERİ BAŞLATTI

Edinilen ilk bilgilere göre, seferlerin durmasına ise Aksaray'da metronun raydan çıkmasının neden olduğu öğrenildi. Bu nedenle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor.

METRO İSTANBUL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz..." denildi.



Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "'Arıza var' dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz" dedi. Başka bir yolcu ise, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu.

ARIZA NEDENİYLE TRAFİK DE ARTTI

Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.