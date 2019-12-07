Metrobüs hattı kadın güvenlik görevlilerine emanet

İBB'de yeni yönetim kadınların daha çok alanda görev almasına öncelik veriyor. Metrobüs duraklarında göreve başlayan kadın güvenlik görevlileri vatandaşların dikkatini çekti.

Metrobüs durakları, kadın güvenlik görevlilerine emanet. Her gün bir milyondan fazla kişinin seyahat ettiği 44 istasyondan oluşan Metrobüs hattında kadın güvenlik personeli göreve başladı. Özel Güvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde hareket eden kadın güvenlik görevlileri, TÜYAP, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Şirinevler istasyonunda hizmet veriyor.

52 kilometre uzunluğa sahip 601 araçla hizmet verilen Metrobüs hattında toplam 260 güvenlik görevlisi çalışıyor.

Güvenlik görevlileri iş sağlığı ve güvenliği, güvenlik mevzuatı, terör kaynaklı güvenlik riskleri, etkili iletişim, ilkyardım ve risk analizi eğitimleri alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, ''7 gün 24 saat hizmet veren Metrobüs hattımızda artık kadın güvenlik personelimiz de göreve başladı. İlk etapta 4 istasyonumuzda hizmet vermeye başlayan güvenlik personelimizin sayısını artırmayı planlıyoruz. İstanbul gibi kent içi ulaşımın yoğun olduğu metropol bir şehrin ulaşım ağlarından biri olan Metrobüste kadınlarımızın da göreve başlamış olması bizleri çok mutlu ediyor. İnanıyorum ki kadın elinin değdiği yerler daha da güzelleşecektir. Kendilerine görevlerinde başarılı olmalarını, İstanbullu yolcularımız için hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.