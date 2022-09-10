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Metrobüs kazasının nedeni belli oldu | Sürücü fenalık geçirmiş

İstanbul Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralananların sayısı 99'a yükselirken, facianın nedeni de ortaya çıktı. Kazaya neden olan metrobüs sürücüsünün fenalaştığı iddia ediliyor.

10 Eylül 2022 Cumartesi 12:35
Metrobüs kazasının nedeni belli oldu | Sürücü fenalık geçirmiş

Metrobüs kazasının nedeni belli oldu | Sürücü fenalık geçirmiş

Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının detayları netleşiyor. İstanbul valiliği tarafından önce 42, daha sonra 85 olarak açıklanan yaralı sayısı bugün 99'a yükseldi. AKP'li sosyal medya hesaplarından kaza sonrası yapılan provakatif yalanlar ise tepkilere neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.


Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da dün 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Saat 18.30 sıralarında 100 bini aşan insan yolculuk yapıyor. Burada kaza meydana geldi. Yaptığımız incelemelerde birlikte 18.30'da oluşan bu kaza 2 saat içerisinde ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle ulaşıma açıldı" dedi.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Ekrem İmamoğlu kazanın oluş nedenini ise "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde açıkladı.

İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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MetrobüsAvcılarİBBİstanbulKaza
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