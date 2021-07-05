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Metrobüs yolunda faciadan dönüldü, 24 yaralı var 

İstanbul'da, sabah saatlerine Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi metrobüs durağında şoke eden bir kaza yaşandı. Kazada her iki araçta bulunan yolculardan 24'ü yaralandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:33
Metrobüs yolunda faciadan dönüldü, 24 yaralı var 


Metrobüs yolunda faciadan dönüldü, 24 yaralı var 


İstanbul Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metrobüs hattı bir süre trafiğe kapandı.
İddiaya göre, durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı.

YOLCULAR PERİŞAN OLDU

Edinilen ilk bilgilere göre çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


"ŞİDDETLİ BİR ÇARPMA HİSSETTİM"

Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi. Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Metrobüs
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