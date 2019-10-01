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Metrobüste küfreden kadın, erkek yolcuya tekme yumruk saldırdı

Ağzı bozuk kadın, koltukta oturan yolcunun nazikçe uyarısı karşısında ortalığı ayağa kaldırdı. Galiz küfürlerle kendisini uyaran erkek yolcuya yumruk atan kadın sosyal medyada tartışma konusu oldu..

Metrobüste küfreden kadın, erkek yolcuya tekme yumruk saldırdı

Ağzı bozuk kadın, koltukta oturan yolcunun nazikçe uyarısı karşısında ortalığı ayağa kaldırdı. Galiz küfürlerle kendisini uyaran erkek yolcuya yumruk atan kadın sosyal medyada tartışma konusu oldu..

01 Ekim 2019 Salı 11:15
Metrobüste küfreden kadın, erkek yolcuya tekme yumruk saldırdı

Metrobüste küfreden kadın, erkek yolcuya tekme yumruk saldırdı



Her gün onbinlerce kişinin zorunlu olarak tercih ettiği metrobüste, ağzı fena halde bozuk bir kadın yolcunun, erkek yolcuya yönelik taciz ve saldırısı akıllara durgunluk verecek cinsten. Küfürler savurarak erkek yolcuya tekme, tokat ve yumrukla saldıran kadının görüntüleri bir başka yolcu tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çoksayıda ünlünen de aralarında bulunduğu binlerce kişi erkek yolcuya hak verdi. Saldırıya uğrayan erkekyolcuyu çileden çıkaran kadının küfürlerini duyan erkek yolcular utancından başını öne eğdiği görüldü.

İstanbul'da her gün binlerce kişinin yolculuk ettiği metrobüsler bazen yolcular arasında çıkan kavgalara da sahne oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir kişinin bıçakla yaralandığı metrobüste bu kez bir kadın ve erkek yolcunun kavgası kameralara yansıdı. Hareket halindeki araçta yaşanan olayda kadın yolcu, erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı. Olay diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

İddiaya göre, koltukta oturan erkek yolcu ayaktaki kadına 'Çantan beni rahatsız ediyor' dedi. Bunun üzerine başlayan sözlü tartışma küfürleşmeye döndü.  Diğer yolcuların 'Yaptığın ayıp' diye yorum yapmasına kızan kadın yolcunun 'Onun yaptığı mı doğru?' diyerek tepki gösterdiği duyuluyor. Öfkesine hakim olamayan kadının erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. 

Bir süre sonra araya giren diğer yolcular kavgayı ayırıyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar arasında da tartışma başladı. Kimi olayın başında ne yaşandığının bilinmediğini ve bu nedenle kadının haklı bir öfkeyle hareket etmiş olabileceğini ifade ederken, kimi de 'bunu bir erkek yapmış olsaydı, polis çağırılırdı' yorumunu yaparak taraflardan birinin kadın olması nedeniyle olayın geçiştirildiğini savundu. 

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