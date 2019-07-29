Metrobüs'te sapık var | İğrenç adam kendini böyle savundu



Toplu taşıma araçlarında meydana gelen cinsel tacize bir yenisi daha eklendi. Metrübüs'te yaşanan tacizin ardından yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sapığın mahkemede yaptığı savunma mide bulandıracak cinsten. Genç kızı metrobüs yolculuğu süresince arkasına geçerek sürekli taciz eden zanlı pantolonun önünde oluşan ıslaklık için 'Kaçırdım' ifadesini kullandı. İstanbul'da meydana gelen iğrenç olay, kalabalığın en yoğun olduğu toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüste yaşandı. 35 yaşındaki şüpheli Kenan T., 20 yaşındaki müştekiyi taciz etti. Bu sırada pantolonunun önü ıslanan şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelinin mahkemedeki skandal ifadeleri ise pes dedirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mide bulandıran cinsel taciz olayı şöyle anlatıldı: 20 yaşındaki A.B. isimli genç kız 30 Mayıs günü metrobüse bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu. Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.

Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesi ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikayetçi oldu.

ZANLIDAN SKANDAL SAVUNMA

Kenan T. alınan savunmasında, metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayri ihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı 'Cinsel Saldırı' ve 'Hayasızca Hareketler' suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İstanbul Avcılar'da buna benzer bir durum meydana gelmişti. Metrobüs'te bir kadını taciz eden Fatih Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

