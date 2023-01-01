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Metroda görünmez kaza | Kafası tutunma demirlerine sıkıştı

Metroda yolculuk sırasında tutunma direklerine kafası sıkışan kadını yardımına itfaiyenin uzman erleri yetişti

01 Ocak 2023 Pazar 22:12
Metroda görünmez kaza | Kafası tutunma demirlerine sıkıştı

Metroda görünmez kaza | Kafası tutunma demirlerine sıkıştı


Yeni yıla saatler Ankara'da metrosında görenleri hayrete düşüren görünmez kaza meydana geldi. Yolcuların trende yolculuk sırasında tutunduğu direklerinin arasına kafası sıkışan genç kadın hayanının şokunu yaşadı. Yolcuların şaşkın bakışları arasında metroya giren itfaiye ekipleri,  demir korkuluğunu keserek genç kadını kurtardı.

Kızılay-Batıkent metrosunda dün saat 18.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.

Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin  arasından çıkaramadı. Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti. 

Son Güncelleme: 01.01.2023 23:24
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMetro
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