Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mevlüt Uysal için Yeni Şafak'tan önemli iddia

Yeni Şafak'tan AKP'li Mevlüt Uysal'a karşı ağır iddialar: 'Hukuksuz ihaleler için yargıya baskı yapıyor'

18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:30
Mevlüt Uysal için Yeni Şafak'tan önemli iddia

Mevlüt Uysal için Yeni Şafak'tan önemli iddia


AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mevlüt Uysal aleyhinden ağır iddialarda bulunan bir haber yayınlandı.

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mevlüt Uysal'ı hedef alan bir haber yer aldı.

"Ankara kulislerinde konuşulanlar"a dayandırılan "Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor" başlıklı haberde Uysal'ın hem hukukçu kimliği hem eski “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı” unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldığı öne sürüldü.

Habere göre Uysal yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor. Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor.

'ÜST DÜZEY İSİMLERİ İSTİSMAR EDİYOR'

"Mevlüt Uysal’ın yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor" denilen haberde, Uysal’a, İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’na devrettikten sonra hiçbir siyasi görev verilmediği hatırlatılırken perde arkasından iş takipçiliği yapmasının AKP’de birçok çevreyi de rahatsız ettiği belirtildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt UysalYargı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Irak'ta iki şehidimiz var
Kuzey Irak'ta iki şehidimiz var
Soma'da deprem | Soma 4.5 ile sallandı
Soma'da deprem | Soma 4.5 ile sallandı
Amasya Üniversitesi dünya bilim insanlarını şaşkına çevirdi
Amasya Üniversitesi dünya bilim insanlarını şaşkına çevirdi
Kanserli ölüme bakanlık onayı
Kanserli ölüme bakanlık onayı
Ormanları Beşli Çetenin yüksek gerilim hatları mı yaktı 
Ormanları Beşli Çetenin yüksek gerilim hatları mı yaktı 
İstanbul'da Yahudi mezarlığına çirkin saldırı
İstanbul'da Yahudi mezarlığına çirkin saldırı
Süper ay görüntüsü izleyenleri büyüledi
Süper ay görüntüsü izleyenleri büyüledi
Hemşireye vuran hastadan pişkin savunma | Ne yapacağım? Vuruyorum
Hemşireye vuran hastadan pişkin savunma | Ne yapacağım? Vuruyorum
Datça'da orman yangını | Alevler hızla ilerliyor
Datça'da orman yangını | Alevler hızla ilerliyor
Ege'den alevler yükseliyor Datça’da orman yangını!
Ege'den alevler yükseliyor Datça’da orman yangını!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim