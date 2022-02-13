Mezarlık ağaçlarını ihale ile kestirdiler

Düzce Belediyesi, şehir mezarlığında bulunan asırlık ağaçları ihaleye çıkararak bir şirkete kestirdi. CHP Düzce İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, Düzce şehir mezarlığında bulunan ağaçların kesildiği görüntüleri paylaştı.

Ağaçların tamamının kökünden kesildiği belirtilen açıklamada "Düzce şehir mezarlığında bulunan ağaçların tamamı genç yaşlı demeden bir lojistik firması tarafından kökünden kesilerek tam bir doğa katliamı gerçekleştiriliyor" denildi.

"NE ÖLÜSÜNE NE DİRİSİNE SAYGI KALMADI"

Düzce Belediyesi tarafından ihalesi Kaynaşlılı bir lojistik firmasına verilen şehir mezarlığı ağaç kesim işlemleri,tam bir katliama yol açmış durumda.Mezarlıkta bulunan yüzlerce ağaç,yerine yenisi dikilecek söylemi ile kökünden kesilip kenara atılmış durumda. @duzce_valiligi pic.twitter.com/0w2mC49FL1 — CHP Düzce İl Başkanlığı (@chpduzceilbsk) February 13, 2022

"Düzcelinin ne ölüsüne ne dirisine saygı kalmadı" ifadesi kullanılan açıklamada "Düzce Belediyesi tarafından ihalesi Kaynaşlılı bir lojistik firmasına verilen şehir mezarlığı ağaç kesim işlemleri,tam bir katliama yol açmış

durumda.Mezarlıkta bulunan yüzlerce ağaç,yerine yenisi dikilecek söylemi ile kökünden kesilip kenara atılmış durumda" denildi.

CHP Düzce İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

DÜZCELİNİN NE ÖLÜSÜNE NE DİRİSİNE SAYGI KALMADI

Düzce şehir mezarlığında bulunan ağaçların tamamı genç yaşlı demeden bir lojistik firması tarafından kökünden kesilerek tam bir doğa katliamı gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediyesi tarafından ihalesi Kaynaşlılı bir lojistik firmasına verilen şehir mezarlığı ağaç kesim işlemleri,tam bir katliama yol açmış durumda.Mezarlıkta bulunan yüzlerce ağaç,yerine yenisi dikilecek söylemi ile kökünden kesilip kenara atılmış durumda.