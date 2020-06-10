Mezarlıkta çekilen klibe savcılık el koydu



İstanbul'da tarihi Karacaahmet Mezarlığı'nda çekilen bir klip sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Batu Belen olduğu tespit edilen videodaki şahsın, ilginç kıyafetle Osmanlı dönemi mezarların üzerinden yürüdüğü görüldü. Büyük tepki çeken görüntünün ardından Belen hakkında Cimer'e şikâyette bulunuldu. Ardından 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Batu Belen ve klibi yayınlayan kişi Üsküdar’da gözaltına alındı. Yarın mevcutlu mahkemeye çıkartılacakları bildirildi

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda çekilen ve sosyal medyada yayınlanan bir klip büyük tepki çekti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran ve CİMER'e şikâyet edilen kliple ilgili 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

CİMER'E ŞİKÂYET SONRASI SORUŞTURMA

Geçtiğimiz günlerde mezarlıkta çekilen bir video klip sosyal medyada paylaşıldı. Klipte Osmanlı dönemi mezarlar üzerinde yürüyen bir şahıs yer alıyordu. İlginç kıyafetli şahsın Batu Belen olduğu iddia edildi.

Osmanlı dönemine ait mezarlar üzerinde yürüyerek subliminal mesajlar içeren bir klip çektiği iddia edilen Batu Belen'e büyük tepki geldi. Müzik eşliğindeki görüntülerin ardından yüzlerce kişi CİMER'e ihbar bulundu. Şikâyetlerin ardından harekete geçen savcılık, video klipte yer alan görüntülerle, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle Batu Belen hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Batu Belen ve klibi yayınlayan kişi Üsküdar’da gözaltına alındı. Yarın mevcutlu mahkemeye çıkartılacakları öğrenildi.