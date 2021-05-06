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MHP'li Etimesgut Belediyesi hastane kapatıyor

MHP’li belediye en az 22 sağlık emekçisini işsiz bırakacak kararı uygulamaya koydu. Başkan iş istiyorsanız 'Vasfınızdan vazgeçin' dedi

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:32
MHP'li Etimesgut Belediyesi hastane kapatıyor


MHP'li Etimesgut Belediyesi hastane kapatıyor

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken, Ankara'da Etimesgut Belediyesi kendi bünyesindeki hastaneye kapatma kararı aldı.


MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin tıp merkezi kapatılıyor. Merkezde çalışan 22 sağlık emekçisi pandemi döneminde işsiz kalacak. Belediye yetkilileri, Başkan Enver Yılmaz’ın sağlık emekçilerine; “Vasfınızdan vazgeçip, başka işte çalışmayı kabul ederseniz devam edin” dediğini aktardı.


Ankara’da, MHP’li Etimesgut Belediyesi’ne bağlı tıp merkezinin kapatılması nedeniyle en az 22 sağlık emekçisi işsiz kalacak. Tıp merkezinde çalışan sağlıkçılar, “Hükümet pandemi döneminde sağlık personeli azlığından şikayet ederken, bu sağlık çalışanları, yer gösterilmeyerek işsizliğe sürükleniyorlar” dedi.

Etimesgut Belediyesi yetkilisi de tıp merkezinin kapatılacağını belirtti. Yetkililer, Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın, merkezde görevli sağlıkçıların durumuna ilişkin “Vasfınızdan vazgeçip, başka işte çalışmayı kabul ederseniz devam edin” dediğini aktardı. Yetkili, personelin ihbar tazminatlarının ödendiğini de söyledi.


CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN GENELGESİNDEN ÖTÜRÜ KAPATILIYOR

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise belediye yetkilileriyle görüştüklerini ve sağlık emekçilerinin mağdur edilmemesini istediklerini aktararak, “Belediye burayı kapatmak istemiyor. Cumhurbaşkanlığı’nın bir genelgesinden ötürü orası kapatılıyor. Genelgeye göre emekli uzman çalıştırmak gerekiyormuş, herhangi bir pratisyen hekim, part time çalışmanın önüne geçiliyor. Onların da sıkıntısı var, emekli uzman hekim bulamadıkları için zorunlu olarak kapatıyorlar” dedi.

Karakoç, buranın kapatılmasının daha önce 6 ay ertelendiğini bildirerek, “Pandemi koşullarında burası ciddi anlamda sağlık hizmeti üretiyordu. 8 tane uzmanın çalıştığı bir yer” diye konuştu. Karakoç, yurttaşların burada sağlık hizmetine eriştiğini ve ekstra ücret talep edilmediğine dikkat çekerek, Etimesgut Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nin de pandemi hastanesi olması nedeniyle yurttaşların özel sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalacağını söyledi.

İKTİDAR ORTAĞINA ‘ÇÖZEBİLİRSİNİZ’ DEMİŞTİK!

Karakoç, pandemi döneminde kamusal sağlık hizmeti veren bir yerin kapatılmasına tepki göstererek, “İnsanların evine yakın kamusal hizmet üreten yerleri çok önemsiyoruz. Sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı durduk. İktidarın küçük ortağı MHP belediyesine, ‘bunu çözebilirsiniz’ demiştik, ne yazık ki bunu çözememiş arkadaşlar” diye vurguladı.

“Düşünebiliyor musunuz, bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi, yerel yönetimin işlettiği sağlık kuruluşuyla ilgili tutum alıyor” diyen Karakoç, sağlık kuruluşlarıyla ilgili kararı yerel yönetim ve halkın vermesi gerektiğini söyledi.

Karakoç, Keçiören’deki Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin de pandemi döneminde kapatıldığını belirterek; “Sağlık Bakanlığı bu hastanenin kapatılacağını biliyor. Mahallelerin içinde kamusal sağlık hizmeti üreten bu tür sağlık kuruluşlarının kapatılmasına karşıyız. Bunların hepsinin temel nedeni var. Kamusal mal ve hizmet üretimi artık, en çok AKP iktidarı döneminde uygulanan, özelleştiriliyor” diye konuştu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel geçtiğimiz mart ayındaki belediye meclis toplantısında tıp merkezinin kapatılmasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, “O polikliniği ben kurdum, ayakta kalabilmesi ve hizmet vermeye devam etmesini de yürekten arzu ediyorum. Şartları ve sınırları zorlamama rağmen geldiğim noktada mevzuat gereği kapatılması gerekiyorsa, üzgünüm ki kapanacaktır” demişti. 

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