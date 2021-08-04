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Milas'a çıkarma gemileri gönderildi | Tahliye başladı

Günlerdir havadan yardım isteyen Milas Belediye Başkanı'nın isyanı duyulmadı. Termik santrale ulaşan yangın binlerce evi vurdu. Günlerdir beklenen askeri destek tahliye gemileri ile geldi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:54
Milas'a çıkarma gemileri gönderildi | Tahliye başladı

Milas'a çıkarma gemileri gönderildi | Tahliye başladı


Yangın bölgelerinde bir türlü gönderilmeyen TSK desteği tahliye ile gündeme geldi. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangına müdahaleler sürerken, rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne geldi. 

Devam eden yangına müdahaleler havadan ve karadan devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

"Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
MilasOrman Yangını
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