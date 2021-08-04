Milas'a çıkarma gemileri gönderildi | Tahliye başladı
Yangın bölgelerinde bir türlü gönderilmeyen TSK desteği tahliye ile gündeme geldi. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangına müdahaleler sürerken, rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne geldi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/KDR5LVfDaO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor."