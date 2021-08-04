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Milas'ta orman yangını | Termik Santral yanıyor

Türkiye orman yangınlarına teslim oldu. İktidar hiç çekinmeden muhalefet partili belediye başkanlarını suçlarken, yangın alevleri Milas'ta termik santrale girdi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:51
Milas'ta orman yangını | Termik Santral yanıyor

Milas'ta orman yangını | Termik Santral yanıyor


Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşerken, patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralden patlama sesleri geliyor. Çalışanların tamamen tahliy edildiği tesisten siren sesleri yükseliyor.

Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı. Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi.

Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: SANTRAL BOŞALTILIYOR

Bölgedeki yangını günlerdir sosyal medya hesabından paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının termik santrale girdiğini söyledi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” dedi.

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Son Güncelleme: 04.08.2021 23:10
Anahtar Kelimeler:
MilasMilas Orman Yangını
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