Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kadrosu görevleri açıklandı



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da yer aldığı video paylaştı. Kılıçdaroğlu, 'Yiğitlerim.' notuyla paylaştığı videosunda iki başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduklarında üstlenecekleri görevleri açıkladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olması beklenen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı "Yiğitlerim." başlıklı bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili milletim, bugün size cumhurbaşkanı yardımcılarımla sesleniyorum..." diyerek başladığı videonun devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem başkanım solumda, Mansur başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boşverelim. Biz işimize bakıyoruz, siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz.

'EKONOMİK SIKINTILAR; MUTFAKTA YANGIN, KİRA DERDİ VAR'

Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var, mutfaklarda yangın var, kira derdi var. Dahası depremler, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var.

'ŞEHİRLEŞMEYİ BİTİRECEK YİĞİT EKREM BAŞKANDIR'

'ETKİLİ PROJELERE İMZA ATAN MANSUR BAŞKANIMA GÜVENİRİM'

Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var, bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem başkandır.

Gündemimizdeki diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hani ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası'ndan kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? E doğal olarak onu da Mansur başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur başkanıma güvenirim.Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim.

İMAMOĞLU: ÜLKENİN MUTLULUĞU İÇİN HAZIRIZ

Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra söz alarak şu ifadeleri kullandı:

Teşekkürler sayın cumhurbaşkanım. Bu güzel ülke son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Çoklu kanun, kurum ve yönetmelikle, partizanlık ve ayrımcılıkla kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kaldı. Belediyecilik ve dünyanın en büyük kenti İstanbul'da elde ettiğim deneyimle ikinci yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşıma ve özellikle plansız otobanlarla değil birbirine bağlı raylı sistemlerden hava yolu kara yolu entegre bir ağ olarak Türkiye'yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmeyi bütün kentlerimizi bütün yerleşim yerlerimizi depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmayı ülkenin mutluluğu için hazırız.

YAVAŞ: GENÇLERLE BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Mansur Yavaş da şu ifadeleri kullandı:

Çok sağ ol cumhurbaşkanım. Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak hiç kimsenin yatağa aç girmediği açıkta kalmadığı eğitimden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan üreten kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka kavuşturacağız. Karada havada mavi vatanda ve siber uzayda yedi bölgede 81 ilde önemli stratejik ve milli teknolojik çalışmalarına liyakatlı kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarılara imza atacağız.

Kılıçdaroğlu videonun sonunda, "Sevgili milletim çok çalışacağız çok başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım bismillah diyoruz" dedi.