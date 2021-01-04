Milli Piyango | Fona aktarılan ikramiye SMA hastalarına verilsin

Milli Piyango'da Varlık Fonu'na aktarılan ikramiye SMA hastalarına verilsin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısı, sosyal medyada güne damgasını vurdu. Milli Piyango'nun satılmayan biletlere isabet eden ikramiyelerinin, SMA hastalarının tedavisinde kullanılması çağrıları, AKP yandaşları ile SMA hastalarına yıllardır destek verenler arasında sert tartışmalara neden oldu. AKP yanlısı ünlüler, SMA hastalarının siyasiler tarafından istismar edildiğini öne sürerken, milyonlarca vatandaş, Varlık Fonu biletlerine isabet eden büyük ikramiyenin SMA hastalarının tedavisinde kullanılmasını istiyor.

Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesinin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Bu kampanyaya destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ₺ SMA hastası çocuklar için kullanılsın!" paylaşımı yaptı.

Ünlü komedyenda İmamoğlu'nun paylaşımı retweet ederek "Şimdi bu fikre bişey desek vay siyaset yapıyosun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce caresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor.için bundan güzel bi öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği." dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarını alıntılayan AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, ''Hah bu da geldi. Kızıl kafalı çocuk da burada mı? Adını hep unutuyorum'' ifadelerini kullandı.

Yürütülen kampanyaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suiistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cem Yılmaz, açıklamalara tepki göstererek ''Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Uyardığınız için teşekkürler. Sağolun. Bir daha yapmam. Bir diğer ciddiyetsiz konu da; benim Kaz Dağları'nda villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan'a yakın mı? Büyük resmin tam neresinde'' dedi.

Bu paylaşımın ardından bir açıklama yapan İmamoğlu "Cem Yılmaz belediyemizden 2.754 lira da almamıştır, çünkü bizde asgari ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım" dedi.