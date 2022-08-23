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Milyon Fest yasaklandı | Şeriat ilan edin olsun bitsin

Gençlerin her yaz mevsiminde doyasıya eğlenmesi, AKP yandaşı valilerin başına dert oldu. İktidarın kolladığı vakıfları paravan olarak kullananlar, Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke haline getirdi.

23 Ağustos 2022 Salı 16:56
Milyon Fest yasaklandı | Şeriat ilan edin olsun bitsin

Milyon Fest yasaklandı | Şeriat ilan edin olsun bitsin

Yasaklara karşı meydan okuyarak gelen AKP, Türkiye'yi yöneten en yasıkçı iktidarı kurdu. Son aylarda gençlik festivallerine düşman kesilen valiler, AKP'li konser organizasyonlarında boy gösteriyor.

Son olarak Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-2-3-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.


"İDARİ MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milyon Fest Fethiye'nin iptal edilmesine ilişkin “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” dedi.


1- Hatırlanacağı üzere 2018’de Fahrettin Altun, “Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek…” demişti. Şimdi aşağıda sıralı şekilde göreceğiniz festival ve konser yasakları, bu lafın pratikteki yansıması. İşte son 4 ayın yasak listesi:

2- Eskişehir’de 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak “Anadolu Fest” yasaklandı.

3- Niyazi Koyuncu’nun 25 Mayıs’ta gerçekleştireceği konser, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi.

4- Apolas Lermi’nin 29 Mayıs’ta düzenleyeceği Denizli konseri iptal edildi. Lermi’nin 11 Haziran Bostancı konseri de yasaklandı.

5- “Başkent Kültür Yolu Festivali”nde 11 Haziran’da sahne alacak olan Ara Malikian’ın konseri yasaklandı.

6- Zonguldak’ta 28-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kozlu Müzik Festivali” iptal edildi.

7- Dersim-Tunceli’de, 21-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Munzur Kültür ve Doğa Festivali” iptal edildi.

8- Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen “Kazdağı Ekoloji Festivali”, iptal edildi.

9- “Başkent Kültür Yolu Festivali”nde sahne alacak Güney Koreli müzisyen Mirae’nın konseri ‘eşcinselliği yaymayı misyon edinmiş’ bir grup olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

10- “ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği” iptal edildi.

11- Aynur Doğan’ın Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştireceği konserleri iptal edildi.

12- 17-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan ve 2005 yılından beri düzenlenen “Zeytinli Rock Festivali”nin iptal edildi.

13- Gökçeada’da 15 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanan Meryem Ana Panayırı iptal edildi.

14- Muş’ta gerçekleşecek olan “Metin&Kemal Kahraman” konseri, 16 Mayıs tarihinde yasaklandı.    

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