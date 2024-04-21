Milyonlarca Kişi Karnaval için Adana’da Buluştu

MİLYONLARCA KİŞİ KARNAVAL İÇIN ADANA’DA BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına dahil edilen “Nisan’da Adana’da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” sona erdi… Yüz binlerce Adanalı ile yurt içinden ve yurt dışından gelenler sokaklarda sabahlara kadar eğlendiler…

Bu yıl 12. kez düzenlenen ve 1.5 milyona yakın kişinin sokaklarda kutladığı Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çok sayıda eğlenceli ve kültürel etkinliğin ardından sona erdi. Karnaval için Adana’ya gelen yerli ve yabancı turistler hafta sonunda sokakları doldururken, caddelerde yürümek zorlaştı, trafik durma noktasına geldi. Karnaval’a yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 bine yakın kişinin de geldiği belirtiliyor. Adanalıların da katılımıyla Karnaval 12’inci yılılnda rekor bir katılımla düzenlendi.

Yüz binlerce kişinin caddeleri ve evlerinin balkonlarını doldurduğu kostümlü kortej geçişinden sonra Adana Valisi Dr. Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval’ın Fikir Önderi Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un katıldığı resmi açılış töreni, çalınan gong ile Cumartesi akşamı gerçekleşti. Törenin ardından sahne alan Gazapizm on binlerce kişiye unutamayacakları bir konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına da dahil edilen Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 13 Nisan’dan bu yana yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. Gencinden yaşlısına herkesin kendinden bir şeyler bulduğu etkinliklerde bir arada eğlenen Karnaval dostları mükemmel bir hafta sonu yaşayarak adeta uyumadı.

Bozkurt: “Karnaval,herkese iyi geldi”

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 12’incisini düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlendiğini belirterek “12’inci yılında yine yüz binlerce insan bu güzel kentte buluştu ve birlikte eğlendi. Buna ihtiyacımız vardı ve Karnaval’ın herkese iyi geldiğini düşünüyorum. Şimdi hedefimiz daha da büyük. Bundan sonraki Karnaval’da dünyanın bütün ülkelerinden çocukların Adana’ya geldiği bir Karnaval hayal ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Nisan’da Adana’da olmanın güzelliğini anlatmaya odaklanacağız. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana’nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız” dedi.

Karnaval’da Neler Yaşandı?

13 Nisan’da başlayıp 21 Nisan Pazar günü sona eren Karnaval’da çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer aldı.

Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde de popüler sanatçılar performanslarını 13-21 Nisan arasındaki 9 gün boyunca sergilerken, 30’dan fazla noktada birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Merkez Park’ta, Murat Boz, Haluk Levent, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Fatma Turgut, Emir Can İğrek, Köfn, Mert Demir, Atatürk Parkı’nda ise Gece Yolcuları, Ahmet Baran, Kafadar başta olmak üzere birçok farklı isim ve grup sahne aldı. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman da Atatürk Parkı’nda Neşet Ertaş türküleriyle seyircilerin karşısına çıktı.

Karnaval’ın kültürel etkinlikleri arasında yer alan uluslararası platformlarda eserleriyle büyük başarılara imza atan Refik Anadol’un “Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları” veri heykeli Anıt Müze’de, yapay zeka algoritması kullanarak üretilen “Atatürk Kültür Yolunda” adlı eser Tren Garı’nda sergilendi. Adana Müze Kompleksi’nde ayrıca özel olarak hazırlanan ‘’Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı’’ sergisine de ev sahipliği yaptı. Sanatını organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır’ın “Arayış” adını verdiği sergisi, Tarım Müzesi’nde sunulurken, Güvenç Özel’in 18 metrelik “Holoflux” adlı dijital heykeli, Merkez Park’ta sanatseverle buluştu.

Devlet Tiyatroları da Karnaval’daydı

Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yapacak. Bunlar; “Kadınlar, Filler ve Saireler”, “Majestik”. “Radyo-yu Hümayun”, Yüzleşme” ve “Lobotomobilin Üç Seferi” adlı oyunlar oldu.

Merkez Park’ta, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk köyü” de kuruldu. 01 BURDA PGM Kortej Kostümleri Tasarım Yarışması, Adana Müzesi “Ediz Hun” Söyleşisi, Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu, Portakal Çiçeği Su Korteji, Rengarenk Fest, “Türkan Şoray ve Şoray Uzun” Söyleşisi de büyük ilgi gördü.

“Nisan’da Adana’da-12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın” en leziz etkinikleri arasında öne çıkanı “Portakallı Lezzetler Yarışması” amatör ve profesyonel aşçıların büyük çekişmesine sahne oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmaya 3 kategoride 45 kişi katıldı.