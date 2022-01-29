Milyonlarca kişinin bilgileri internette
Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yemeğe gitmesine ilişkin yayımlanan MOBESE görüntülerini tartışırken bir veri ihlalinin de ev adreslerinde olduğu ortaya çıktı. Fransa merkezli olduğu öğrenilen bir internet sitesinde, binlerce yurttaşın ev adreslerinin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu sitede, arasında Almanya, ABD, Danimarka ve Fransa’nın da yer aldığı 10 ülkedeki kişilere ilişkin veriler bulunuyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye.
KAPI NUMARASI BİLE VAR
ESKİ SİYASİLERİN BİLGİLERİ DE YAYINDA
Ev adresleri bulunan isimler arasında siyasetçiler de bulunuyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski ev adresi de sitede doğru şekilde yer alıyor. Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aile bireylerinin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, bakanların ve milletvekillerinin de adresleri bulunuyor. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eski Başbakan Tansu Çiller de ev adresi internet sitesinde bulunan siyasetçilerden.
2016’DAKİ MERNİS SIZINTISINI HATIRLATTI
Sitenin, bu adresleri nasıl sağladığı bilinmiyor. Ancak Türkiye’de, 2016’da, bir veri güvenliği açığı ortaya çıkmış ve “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sızıntısı” olarak bilinen bir sızıntı yaşandığı iddia edilmişti. Bu sızıntıda, 2009 yerel seçimlerinde oy kullanma hakkı olan bütün yurttaşların kimlik numaralarının, ad ve soyadlarının, anne ve baba adlarının, doğum tarihi ve yerlerinin, kimliğe kayıt yerlerinin ve ikametgâhlarının sızdığı öne sürülmüştü. İktidar, böyle bir sızıntı yaşanmadığını iddia etse de soruşturma başlatılmış, daha sonra “kimlik bilgilerinin partilerle paylaşılan veriler aracılığıyla ele geçirildiği” açıklanmıştı.