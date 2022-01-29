Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Milyonlarca kişinin bilgileri internette

Binlerce vatandaşın eski ve yeni ev adreslerine internet üzerinden ulaşılabildiği ortaya çıktı. Yurttaşların adreslerine yol tarifi dahi alınabiliyor.

29 Ocak 2022 Cumartesi 12:24
Milyonlarca kişinin bilgileri internette

Milyonlarca kişinin bilgileri internette 


Türkiye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yemeğe gitmesine ilişkin yayımlanan MOBESE görüntülerini tartışırken bir veri ihlalinin de ev adreslerinde olduğu ortaya çıktı. Fransa merkezli olduğu öğrenilen bir internet sitesinde, binlerce yurttaşın ev adreslerinin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu sitede, arasında Almanya, ABD, Danimarka ve Fransa’nın da yer aldığı 10 ülkedeki kişilere ilişkin veriler bulunuyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye.  

KAPI NUMARASI BİLE VAR

Kişilerin öncelikle soyadıyla arama yapılabilen sitede, daha sonra arama özelleştirilerek ad-soyad aramasına dönüştürülebiliyor. Arama sonucu, o ad-soyada sahip kişilerin ev adresleri listeleniyor. Bu listede, yaşanılan il, ilçe, posta kodu, sokak ve kapı numarasına kadar tüm ayrıntılar yer alıyor. Ayrıca, kişiye ait olduğu belirtilen bir de telefon numarası bulunuyor ancak telefon numaraları her kişi için doğru verilmese de ev adresleri, kişilerle uyuşuyor. Kişilerin adresi olarak belirtilen bu verilerde, bazı isimlerin eski adresi çıkarken bazı kişilerin ise ikamet ettikleri adres oluyor. Adreslerin yanında bulunan harita işareti sayesinde de bu adreslere kolayca yol tarifi alınabiliyor. Site, kişilere adreslerini silme imkânı da sağlıyor.

ESKİ SİYASİLERİN BİLGİLERİ DE YAYINDA

Ev adresleri bulunan isimler arasında siyasetçiler de bulunuyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski ev adresi de sitede doğru şekilde yer alıyor. Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aile bireylerinin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, bakanların ve milletvekillerinin de adresleri bulunuyor. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eski Başbakan Tansu Çiller de ev adresi internet sitesinde bulunan siyasetçilerden.  

2016’DAKİ MERNİS SIZINTISINI HATIRLATTI

Sitenin, bu adresleri nasıl sağladığı bilinmiyor. Ancak Türkiye’de, 2016’da, bir veri güvenliği açığı ortaya çıkmış ve “Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sızıntısı” olarak bilinen bir sızıntı yaşandığı iddia edilmişti. Bu sızıntıda, 2009 yerel seçimlerinde oy kullanma hakkı olan bütün yurttaşların kimlik numaralarının, ad ve soyadlarının, anne ve baba adlarının, doğum tarihi ve yerlerinin, kimliğe kayıt yerlerinin ve ikametgâhlarının sızdığı öne sürülmüştü. İktidar, böyle bir sızıntı yaşanmadığını iddia etse de soruşturma başlatılmış, daha sonra “kimlik bilgilerinin partilerle paylaşılan veriler aracılığıyla ele geçirildiği” açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
VatandaşEv AdresiTelefon Numarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12'nci kez reddedildi
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12'nci kez reddedildi
Yörük ve Türkmenler çalıştayda tek ses oldu
Yörük ve Türkmenler çalıştayda tek ses oldu
Dillerini Koparırız olayı | Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef almamış
Dillerini Koparırız olayı | Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef almamış
Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar liralık yolsuzluk iddiası
Kılıçdaroğlu'ndan 6 milyar liralık yolsuzluk iddiası
Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi
Marmaray arızalandı, kimi yürüdü kimi trenlerde bekledi
Afyon'da insanın içini ısıtan görüntüler | Su samuru görünleri şaşırttı
Afyon'da insanın içini ısıtan görüntüler | Su samuru görünleri şaşırttı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özür diledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özür diledi
Konya - Antalya karayolu trafiğe kapatıldı
Konya - Antalya karayolu trafiğe kapatıldı
İBB uyardı | Akşam saatlerine dikkat
İBB uyardı | Akşam saatlerine dikkat
İstanbul Havalimanı'nda protesto | Çevik Kuvvet önlem aldı
İstanbul Havalimanı'nda protesto | Çevik Kuvvet önlem aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim