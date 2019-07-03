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Minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı | Tecavüze uğramış

İstanbul Arnavutköy'de teyzesinin oğluyla zorla evlendirilen, tecavüze uğrayan genç kızın bindiği minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı...

Minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı | Tecavüze uğramış

İstanbul Arnavutköy'de teyzesinin oğluyla zorla evlendirilen, tecavüze uğrayan genç kızın bindiği minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:14
Minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı | Tecavüze uğramış

Minibüste attığı çığlık hayatını kurtardı | Tecavüze uğramış

Ailesi tarafından zorla teyzesinin oğluyla zorla evlendirilen, imam nikahının ardından düğün gecesi duruma isyan eden genç kadın tecavüze uğradı, canına kıymak istedi kurtuldu, dayak yedi yılmadı, bindiği minibüste attığı çığlıkla hayatı değişti. Aynur'u öldürmekten beter eden en yakınları için suç duyurusunda bulunulurken talihsiz kadın koruma altına alındı. işte o haberin detayları..

Arnavutköy’de zorla teyzesinin oğluyla evlendirilen, tecavüze uğrayan ve intihar girişiminde bulunan 26 yaşındaki Aynur Y., minibüste attığı yardım çığlığı sayesinde devlet korumasına alındı.


İstanbul Arnavutköy'de teyzesinin oğluyla zorla dini nikâhla evlendirilen 26 yaşındaki Aynur Y. düğün gecesi intihar girişiminde bulundu. İkinci kattan atlayan genç kadın yaralanmasına rağmen 31 yaşındaki şüpheli eş Yakup Y. tarafından zorla eve götürülerek cinsel saldırıya uğradı.

SAVCILIK EL KOYDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur genç kadın Aynur Y.'nin ifadesine yer verildi. Aynur Y. ifadesinde, teyzesinin oğlu ile annesinin baskısı sonrası nişanlandığını, evlenmek istemediği halde zorla evlendirildiğini ve düğün gecesi birlikte olmak istemediğini dini nikâhlı eşine söylediğini ifade etti. Düğün gecesi bunu söylemesi ardından eşi tarafından dövüldüğünü belirten mağdur, ikinci katta bulunan evin penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu belirtti. İntihar ardından şüpheli eş Yakup Y.'nin aşağıya inerek kendisini eve çıkardığını, annesinin bu sırada evde olduğunu, düşmesinden kaynaklı sırtının da kanlar içinde olduğunu söyledi. Buna rağmen kendisini kimsenin doktora götürmediğini ifade etti. Ertesi gün olduğunda ise annesi ve teyzesinin kendisini bir odaya götürdüğünü, dini nikâhlı eşinin odaya girmesi sonrası kapıyı üzerlerine kilitlediklerini anlattı. Eşi ile birlikte olmak istemediğini söylemesine rağmen şüpheli Yakup Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı.

MİNİBÜSTE 'YARDIM' ÇIĞLIĞI

Bu tecavüz olayının ardından evde bağırıp çağırmaya başladığını söyleyen mağdur Aynur Y., annesinin kendisini doktora götürmek için dışarı çıkardığını, sonra minibüse bindiklerinde bağırıp yardım talep ettiğini ifade etti. Minibüste bağırması sonrası polisin durumdan haberdar olduğunu ve eve gitmek istemediğini belirtince kadın sığınma evine götürüldüğünü, 27 gün burada kaldığını ve sonra ailesinin yanına gittiğini anlattı. Dini nikâhlı eşinin evinde bir hafta kaldığını, şüpheli ile burada 4-5 kez birliktelik yaşamak zorunda bırakıldığını beyan etti. Aynur Y., suç olayının yaşandığı dönemde polise şikâyette bulunduğunu, ikinci ifadesinde şikâyetini geri aldığını ve üçüncü ifadesinde de şikâyetçi ve davacı olmadığını tekrarladı.

Mağdurun zorla evlendirildiği şüpheli Yakup Y.'nin ise ifadesinde, Aynur ile zorla evlenmediklerini, düğün gecesi eve geçtiklerinde eşinin rızasıyla birlikte olduklarını, ertesi gün sabah evde birden bire kaçışmaya başladığını ve kendisini insan olarak değil, korkunç yaratıklar olarak görmeye başladığını iddia etti.

BAŞSAVCILIK CEZA TALEP ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelinin mağdura yönelik zorla tecavüz ettiğine dair somut delil bulunmamasına rağmen mağdurun beyanı esas alındığından şüpheli Yakup Y.'nin 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cebir Kullanarak Cinsel Saldırıda Bulunmak' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (sabah)

Anahtar Kelimeler:
TecavüzMağdurAynurArnavutköy
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