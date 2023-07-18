MKE Fabrikası'nda patlama oldu, yaralılar var
MKE, Ankara Kayaş'ta kurulu Kapsül Fabrikası'nda güçlü bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından fabrikada kurtarma çalışmaları devam ederken, infilak sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Gelen ilk bilgilere göre patlamada 4 çalışan yaralandı.
Yaralı işçilerden 1'nin durumun ağır olduğu bildirildi
Ankara Kırıkkale yolu üstünde yer alan bölgede çok sayıda savunma sanayi şirketin de üretim tesisleri yer alıyor
1939 yılında kurulan fabrikada meydana gelen patlamanın, üretim sırasındaki reaksiyondan kaynaklandığı bildiriliyor
Geçtiğimiz aylarda MKE roket fabrikasında meydana gelen patlamada bir çalışan şehit olmuştu.