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MKE Fabrikası'nda patlama oldu, yaralılar var

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada ilk gelen bilgilere göre 4 çalışan yaralandı.

18 Temmuz 2023 Salı 11:55
MKE Fabrikası'nda patlama oldu, yaralılar var

MKE Fabrikası'nda patlama oldu, yaralılar var


MKE, Ankara Kayaş'ta kurulu Kapsül Fabrikası'nda güçlü bir patlama meydana geldi. 

Patlamanın ardından fabrikada kurtarma çalışmaları devam ederken, infilak sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Gelen ilk bilgilere göre patlamada 4 çalışan yaralandı.

Yaralı işçilerden 1'nin durumun ağır olduğu bildirildi

Kayaş yakınlarındaki fabrika çevresinde geniş önlemler alındı.

Ankara Kırıkkale yolu üstünde yer alan bölgede çok sayıda savunma sanayi şirketin de üretim tesisleri yer alıyor

1939 yılında kurulan fabrikada meydana gelen patlamanın, üretim sırasındaki reaksiyondan kaynaklandığı bildiriliyor

Geçtiğimiz aylarda MKE roket fabrikasında meydana gelen patlamada bir çalışan şehit olmuştu.

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Son Güncelleme: 18.07.2023 14:32
Anahtar Kelimeler:
MKEMKE PatlamaKırıkkale Kapsül Fabrikası
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