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MKE Roket Fabrikası'nda patlama oldu, ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKG Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın ve patlamalar yaşanıyor. Enkaz altında en az 5 kişinin kaldığı bildiriliyor. MSB, enkaz altında kalan 5 işcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

10 Haziran 2023 Cumartesi 10:59
MKE Roket Fabrikası'nda patlama oldu, ölü ve yaralılar var

MKE Roket Fabrikası'nda patlama oldu, ölü ve yaralılar var


Ankara'dan Son dakika haberi... Elmadağ yakınlarında bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken; hayatını kaybeden yurttaşların olduğu öğrenildi.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 işçi hayatını kaybetti.


SES YERLEŞİM YERLERİNDEN DE DUYULDU

Patlamanın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. 

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretimhane bölümünde meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğu öğrenildi.

''5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA''

NTV'nin aktardığına göre; Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar, 5 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

Son Güncelleme: 10.06.2023 11:20
Anahtar Kelimeler:
AnkaraElmadağMKGMKEPatlama
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