Mobilya magazası çöktü | Bina kağıt gibi yırtıldı

İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı yüzünden mobilya mağasası kağıt gibi yırtılarak çöktü.

İkitelli'de mobilya mağazasında meydana gelen çökme olayı ile ilgili açıklama yapan Valilik, ilk bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Binanın, yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çöktüğü sanılıyor.

İstanbul Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı.

TEMEL KAZISI NEDENİYLE ÇÖKMÜŞ OLABİLİR

İçinde asma kat bulunan mobilya mağazasının yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle çöktüğü sanılıyor.

SESLER GELİNCE MAĞAZADAKİLER DIŞARI KAÇTI

Mağazadan sesler gelmesi üzerine içeridekilerin dışarı çıktığı, enkazda kimsenin kalmadığı belirtiliyor.

"YARALI VE CAN KAYBI YOK"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır.''