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Moto kuryelerden İETT'ye teşekkür ziyareti

İzleyen herkesin içini ısıtan dayanışma görüntünün kahramanları bir araya geldi. Moto kuryeler, şiddetli lodosta koruma kalkanı oluşturup köprüden geçmelerini sağlayan metrobüs şoförlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

03 Aralık 2021 Cuma 16:35
Moto kuryelerden İETT'ye teşekkür ziyareti

Moto kuryelerden İETT'ye teşekkür ziyareti

İstanbul’da 30 Kasım’da yaşanan şiddetli lodos, hayatı ve trafiği olumsuz etkilemişti. Çatıları ve ağaçları yıkan, TIR’ları deviren felakette 4 kişi hayatını kaybetmişti. Hüzünlü gelişmelerin yaşandığı fırtınayla ilgili iç ısıtan bir olay ise 15 Temmuz Şehitler Köprü’sünde yaşanmıştı.


Şiddetli rüzgar nedeniyle köprüyü geçemeyen moto kuryeler, köprü girişinde mahsur kalmıştı. İETT’nin 2 metrobüsü, trafik polislerinin de yönlendirmesiyle moto kuryeleri ortalarına aldı. Rüzgara karşı sağlı sollu koridor oluşturularak kuryelere kalkan olundu ve köprüyü güvenle geçmeleri sağlandı.
 
Bu dayanışma görüntüleri bir anda ülke genelinde beğeniyle izlenmeye başladı. Vatandaşları tebessüm ettiren video, sosyal medya mecralarında on binlerce kez paylaşıldı. Gazete ve TV’ler konuyu haberlerine taşıdı, olayın kahramanlarıyla röportajlar yapıldı.

O iç ısıtan görüntünün ardından bir grup moto kurye ellerinde çiçeklerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu’n ziyaret etti. Metrobüs şoförleriyle tek tek el sıkışan kuryeler, çiçeklerini takdim etti ve yaşanan örnek uygulama nedeniyle teşekkürlerini iletti. Metrobüs şoförleri de bu dayanışmayı aslında sürekli gösterdiklerini belirterek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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İETTİBBMoto KuryeSon Dakika
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