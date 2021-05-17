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Muammer Yolcu'dan acı haber geldi | 7 saat sonra cansız bedeni bulundu

Yaşadığı Bursa Orhangazi'nin renkli simalarından Muammer Yolcu, Gürle Dağı'nda yaptağı paraşütle atlayış hayatına mal oldu. 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun cansız bedeni arama kurtarma timleri tarafından gece yarısı bulundu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:17
Muammer Yolcu'dan acı haber geldi | 7 saat sonra cansız bedeni bulundu

Muammer Yolcu'dan acı haber geldi | 7 saat sonra cansız bedeni bulundu

Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayarak gökyüzüne açılan ve olumsuz hava koşulları yüzünden paraşüt hakimiyetini kaybeden Muammer Yolcu'dan acı haber geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun cansız bedenine ulaşıldı. AKUT, BAKUT, NAK, AFAD, JAK ve ANDA arama ve kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışarak zor şartlar altında sürdürdüğü tarama faaliyetlerinde Yolcu'nun düşme sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Orhangazi ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), Gürle Dağından paraşütle atladı.

Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT ve BAKUT ekipleri gönderildi. 300 kişilik arama kurtarma ekibi, haber alınamayan Muammer Yolcu için seferber oldu. Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.


Arama çalışmalarını genişleten ekipler, 7 saattir haber alınmayan Muammer Yolcu'nun cansız bedenine Yeni Sölöz Mahallesi Eğrentitüzü mevkiindeki ormanlık alanda ulaştı. İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakıldığı belirtildi.

Eşi gözyaşlarına boğuldu, yakınları baygınlık geçirdi

Yeni Sölöz meydanında gelecek olan iyi bir haberi bekleyen Muammer Yolcu'nun eşi ve yakınlarına acı haber verildi. Yolcu'nun eşi ve yakınları acı haberi alınca baygınlık geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Muammer Yolcu'nun cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa ve çevresinde renkli kişiliği ve spora olan tutkusu ile tanınan Muammer Yolcu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

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Son Güncelleme: 17.05.2021 01:24
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