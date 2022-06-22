Muğla alevlere teslim, yine uçak krizi yine ihmal iddiaları



Türkiye'nin ormanları yeniden alev alev yanıyor. Cumhuriyet Tarihi'nin en beceriksiz bakanlarından Bekir Pakdemirli'nin yalan ve iftirasıyla 3 yıl boyunca yangınlarda kullanılamayan Türk Hava Kurumu'nun uçakları yine ortada yok. Sadece Muğla ve çevresinde Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün verdiği rakamlara göre gün boyu 1028 hektarlık alan yandı.



Dün başlayan yangınlara erken saatlerde uçak ve helikopterlerle müdahale edilmemesini değerlendiren, Türk Hava Kurumu eski Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman önemli açıklamalarda bulundu. Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde THK uçaklarıyla müdahalede yangınların yarım saat ile 1.5 saat arasında söndürüldüğünün bildirildiğini belirterek "Yangın ilk çıktığı anda anfibi uçaklarımızın müdahalesi çok büyük öneme sahip, yangın yayılmadan söndürülür. Ancak eski bakan ısrarla ve inatla bu uçakların kötüledi. Uçakların hurdaya ayrılmıştı. İftiralarla koskoca bir kurumu çökertmek istediler. 3 kovalık su yüzünden yüz binlerce hektar ormanımız kül oldu, topu topu 100 litrelik su miktarı yüzünden yıllardır Türk Hava Kurumu'na ihale verilmiyor. Ama bu konuda hiç bir bilgisi olmayan özel sektör şirketlerine milyonlarca dolar para ödemesi yapıyorlar" dedi.

Türk Hava Kurumu'nun elinde toplam 9 amfibi yangın söndürme uçağı bulunduğunu belirten Bayram Duman "Bu açaklar Yunanistan'da var, İspanya'da var. Geçen yıl İspanya'dan aynı uçaklar geldi. Bizim uçaklarımız, Yunanistan, İsrail ve Gürcistan'da çıkan orman yangınlarına yardıma gitti. Çok yetenekli tecrübeli pilotlarımız var, yangının göbeğine, ağaç dallarına sürte sürte su bırakan kahraman pilotlarımızı yıllarca saf dışı ettiler. THK yönetimine, THK üniversitesi mütevelli heyetine şaibeli isimleri getirdiler. Amaçları Laleli'deki otel ile çok önemli gayrimenkullere çökmek" ifadesini kullandı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te süren orman yangınına ilişkin son durumu açıkladı. Gürün, yangının 3 noktada ilerlediğini ve şu ana kadar 1028 hektarlık alanın yandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise Marmaris'teki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla çalışmalara havadan ve karadan yeniden başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alevlere 20 helikopter ve 14 uçakla su bırakılıyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu sosyal medya hesabından açıkladı. Gürün, yangının üç noktadan ilerlediğini söyledi. Gürün açıklamasında şunları kaydetti:

- Sabah saatlerinde havadan müdahale başlamış olmasına rağmen maalesef yangın devam ediyor. Şu an itibarıyla 200 personel 103 araçla mücadeleye katkı sağlıyoruz. İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Burdur’dan gelen takviye ekiplerimiz de bizlere destek sağlıyor.

- Yangın Okluk Koyu, Çubucak ve Hisarönü bölgelerinde olmak üzere 3 noktada ilerliyor. Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 1028 hektarlık (1439 Futbol Sahası) bir alanın etkilendiğini tespit etmiş durumdayız.

- Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla sahada canla başla çalışan tüm kurum ekiplerimize teşekkür ediyor, yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum.

KİRİŞCİ: 'KONTROL ALTINA ALINDI DİYEBİLİRİZ'

Marmaris’te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise "Temennimiz bugün bu olayın neticelenmesi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz" dedi. Gece boyunca devam eden yangına, 14 uçak 20 helikopter ile müdahale edildiğini bildiren Kirişci, "Yangına 14 uçak 20 helikopter ile müdahale ediliyor. Datça'da bir yangın çıktı o söndürüldü" ifadelerini kullandı.

YANGIN RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜDÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

TAKVİYE EKİPLER YOLA ÇIKTI

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Muğla orman ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye İzmir, Antalya ve Denizli'den de çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden "Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi. Yoksa yine bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Yetkililerin bu çağrımızı bir an önce duymasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Oktay ardından, "Yüreğimiz yanmaya devam ediyor, yangın kontrol altına alınmış değil. Karadan müdahalenin zorlaşmasına rağmen söndürme ekipleri aralıksız çalışmaya devam ediyor. Hedefimiz en azından hava aydınlanana kadar alevlerin büyümesini engellemek. Zor bir gece daha bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.



“TÜM KURUMLAR ŞU AN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

Yangın sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “Maalesef almaya çalıştığımız tüm önlemlere rağmen, bir yangını daha yaşıyoruz. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz. Rüzgarın hafiflemesi ile kontrol altına alırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar yangının ne kadar alanda etkili olduğunu kestirebilmek zor. Hep birlikte yangını söndürmek için konsantre olmuş durumdayız” dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün "Marmaris’imizde orman yangını rüzgarın etkisiyle maalesef devam ediyor. Orman ve İtfaiye ekiplerimiz karadan fedakarca mücadele ederken, gece görüşlü hava aracı olmadığından havadan müdahale edilemiyor" açıklamasında bulundu.

YANGINA 1489 KAMU ÇALIŞANI MÜDAHALE EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini bildirdi.

Kirişci, Marmaris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin (OGM), Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 20.02'de başlayan yangına 8 dakikada müdahale ettiğini belirtti.

Yangına 688'i OGM personeli olmak üzere 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini aktaran Kirişci, müdahalede, 172'si arazöz olmak üzere 362 araç, 17'si OGM'ye ait 39 iş makinasının görev yaptığını ifade etti.

YANGINA YAKIN YERLEŞİM ALANLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı.

Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da bölgede çalışmaları takip ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktaran Tavlı, tüm imkanların seferber edildiğini, takviye ekiplerin yangın bölgesine yönlendirildiğini kaydetti.