Muğla'da deprem | Ula 3.9 ile sallandı
Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem korkuttu. Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem Ula ilçe merkezi ile geniş bir alanda hissedildi.
Muğla'nın Ulu ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9, şiddeti ise 4.0 olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 23.38'de kaydedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.04.22 23:38:18 37.1067 28.4708 5.0 -.- 4.0 3.9 CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel 2023.04.22 23:36:09 37.9210 36.3173 5.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 23:29:13 37.9563 36.2582 12.5 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 23:23:32 36.1418 36.4027 7.9 -.- 1.4 -.- KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY) İlksel 2023.04.22 23:20:20 38.1307 37.2428 26.7 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 23:16:29 36.7095 36.0835 7.8 -.- 1.5 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2023.04.22 23:12:35 40.7090 30.5093 4.7 -.- 1.5 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2023.04.22 23:05:58 40.5278 30.6040 8.1 -.- 1.7 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel 2023.04.22 23:01:09 38.0322 37.5265 5.0 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 22:51:24 38.0650 37.2818 8.2 -.- 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 22:39:46 37.2223 36.7763 4.0 -.- 1.5 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.04.22 22:25:23 38.4253 37.7662 6.5 -.- 1.2 -.- TASEVLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2023.04.22 22:05:26 37.8470 36.2430 5.0 -.- 2.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.04.22 21:57:07 37.8542 36.3817 5.4 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 21:55:30 38.0915 37.2102 7.9 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 21:46:19 36.8938 35.9402 6.5 -.- 2.6 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel 2023.04.22 21:31:51 37.9323 34.0403 5.0 -.- 2.2 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel 2023.04.22 21:24:21 37.9808 36.6365 5.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 21:21:34 37.9312 36.3785 5.2 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 21:18:19 37.1112 28.4652 3.2 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel 2023.04.22 21:04:43 38.0968 37.9090 5.3 -.- 1.9 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.04.22 20:57:54 39.7737 37.6032 5.4 -.- 2.5 -.- TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS) İlksel 2023.04.22 20:49:26 37.4818 37.1083 8.0 -.- 1.7 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 20:45:58 38.0872 36.4713 5.1 -.- 1.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 20:42:55 38.1733 36.8227 5.4 -.- 1.4 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 20:39:03 38.0733 36.6547 6.0 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 20:34:29 38.1195 36.6235 16.6 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.04.22 20:29:17 37.9478 36.3497 13.9 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel