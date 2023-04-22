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Muğla'da deprem | Ula 3.9 ile sallandı

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem korkuttu. Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem Ula ilçe merkezi ile geniş bir alanda hissedildi.

22 Nisan 2023 Cumartesi 23:50
Muğla'da deprem | Ula 3.9 ile sallandı


Muğla'da deprem | Ula 3.9 ile sallandı


Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem korkuttu. Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem Ula ilçe merkezi ile geniş bir alanda hissedildi.

Depremin merkez üssü Ula ilçesine bağlı Çiçekli olduğu bildirildi

Muğla'nın Ulu ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9, şiddeti ise 4.0 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 23.38'de kaydedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.04.22 23:38:18  37.1067   28.4708        5.0      -.-  4.0  3.9   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel
2023.04.22 23:36:09  37.9210   36.3173        5.0      -.-  2.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.04.22 23:29:13  37.9563   36.2582       12.5      -.-  1.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.04.22 23:23:32  36.1418   36.4027        7.9      -.-  1.4  -.-   KIYIGOREN-ALTINOZU (HATAY)                        İlksel
2023.04.22 23:20:20  38.1307   37.2428       26.7      -.-  1.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.04.22 23:16:29  36.7095   36.0835        7.8      -.-  1.5  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2023.04.22 23:12:35  40.7090   30.5093        4.7      -.-  1.5  -.-   EKINLI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel
2023.04.22 23:05:58  40.5278   30.6040        8.1      -.-  1.7  -.-   HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA)                         İlksel
2023.04.22 23:01:09  38.0322   37.5265        5.0      -.-  2.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.04.22 22:51:24  38.0650   37.2818        8.2      -.-  1.5  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.04.22 22:39:46  37.2223   36.7763        4.0      -.-  1.5  -.-   BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.04.22 22:25:23  38.4253   37.7662        6.5      -.-  1.2  -.-   TASEVLER-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.04.22 22:05:26  37.8470   36.2430        5.0      -.-  2.5  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.04.22 21:57:07  37.8542   36.3817        5.4      -.-  1.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.04.22 21:55:30  38.0915   37.2102        7.9      -.-  1.4  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.04.22 21:46:19  36.8938   35.9402        6.5      -.-  2.6  -.-   KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2023.04.22 21:31:51  37.9323   34.0403        5.0      -.-  2.2  -.-   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2023.04.22 21:24:21  37.9808   36.6365        5.2      -.-  1.6  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.04.22 21:21:34  37.9312   36.3785        5.2      -.-  2.2  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.04.22 21:18:19  37.1112   28.4652        3.2      -.-  1.8  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel
2023.04.22 21:04:43  38.0968   37.9090        5.3      -.-  1.9  -.-   CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.04.22 20:57:54  39.7737   37.6032        5.4      -.-  2.5  -.-   TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS)                        İlksel
2023.04.22 20:49:26  37.4818   37.1083        8.0      -.-  1.7  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.04.22 20:45:58  38.0872   36.4713        5.1      -.-  1.2  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.04.22 20:42:55  38.1733   36.8227        5.4      -.-  1.4  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.04.22 20:39:03  38.0733   36.6547        6.0      -.-  1.6  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.04.22 20:34:29  38.1195   36.6235       16.6      -.-  1.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.04.22 20:29:17  37.9478   36.3497       13.9      -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
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Son Güncelleme: 23.04.2023 00:37
Anahtar Kelimeler:
MuğlaUlaDepremKandilliSon Deprem
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