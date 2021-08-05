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Muğla'da orman yangınları için 6 kişi tutuklandı

Muğla ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarında aralarında 4 kundakçı teröristin de yer aldığı 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 23:12
Muğla'da orman yangınları için 6 kişi tutuklandı

Muğla'da orman yangınları için 6 kişi tutuklandı

Türkiye'nin ciğerlerini yakan, milyonlarca canlının ölümüne neden olan orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 6 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum’un Mumcular Mahallesi'nde ormanlık alana sigara izmariti atarak yangın çıkmasına neden olan 3 şüpheli tutuklandı.

MOTOTOFKOKTEYLİ ATARAK KAÇTIĞI FARK EDİLMİŞTİ

Milas'a bağlı Ekindere Mahallesi’nde, geçen 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yöre halkı 4 şüphelinin zeytinlik alana molotofkokteyli atarak kaçtığını fark etti.

Molotofkokteyli atılan alanda çıkan yangın kısa sürede vatandaşların ve ekiplerin desteğiyle söndürüldü. Vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Milas’ta kundaklama girişiminin ardından İzmir istikametine kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İzmir girişinde yakalandı.

MİLAS YANGINIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Milas Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı’na getirilen şüpheliler, burada toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. İşlemlerin ardından dün Milas Adliyesi’ne sevk edilen kundaklama şüphelilerinden 3’ü sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BODRUM'DAKİ YANGINA 3 TUTUKLAMA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen 3 Ağustos'ta çıkan ve 1 dönümlük alanı küle çeviren yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

OTOMOBİLDEN SİGARA İZMARİTİ ATMIŞLAR

Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak suçundan tutuklandı.


 

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MuğlaOrman YangınıKundaklama
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