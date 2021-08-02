Muğla'da son durum | Çökertme'de alevlere teslim oldu





Türkiye'yi sarsan orman yagınları Antalya, Isparta, Mersin, Adana'nın ardından Muğla'yı adeta ateş çemberine aldı. Muğla'nın dünyaca ünlü doğal güzellikleri yok olurken, binlerce vatandaş yanan evleri, tarla ve bahçeleri yüzünden göz yaşı döküyor. Yok olan milyonlarca canlı yüz binlerce ağacın ardından Marmaris, Bodrum, Milas, ve çevresinde yangınla birlikte gök yüzünü kaplayan kara bulutlar görenleri dehşete düşürüyor.

Antalya'da Manavgat, Gündoğmuş, Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Tunceli'de Hozat'ta meydana gelen yangınlar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığını, 3 ildeki 7 yangının da devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlere havadan müdahalenin yetersiz olduğuna ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle müdahalenin sürdüğünü belirten Tarım ve Orman Bakanı, "Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

MUĞLA'DA DURUM VAHİM

Muğla'nın Milas, Bodrum, Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu. Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

ÇÖKERTME'DE ŞİDDETLİ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Muğla Milas'ta devam eden orman yangını, Çökertme'de şiddetli şekilde sürüyor. Bölgede tahliyeler yapılıyor. O anlar Haber Global canlı yayınına da yansıdı.

MAZI'DA DA ETKİLİ OLDU

Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından rüzgarın yön değiştirmesiyle Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Dün akşam saatlerinde alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi tahliye edildi. Bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı. Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Hayvanlarını kaybettiğini gözyaşları içinde anlatan Selinay Özyılmaz, "Herkes ineklerini yangından kaçırdı. Felaketi yaşıyoruz. Her yerimiz yandı. Canımızı zor kurtardık. Alevler evimizin çevresine çok yaklaşmıştı. Zeytinliklerimiz de yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir gelir kaynağımız kalmadı. Alevlerden kaçırdığımız sürülerimizdeki hayvanlarımızın bazıları kaçtı. Şu an onları bulamıyoruz. 500 inek dağıldı. Geceyi Ören Mahallesi'nde geçirdik. Oradan oraya sürüklendik" diye konuştu.

Hayvanlarıyla birlikte bulunan Sibel Karaaslan da "Mahallemizi boşalttılar. Hayvanlarımızı, canımızı zor kurtardık. Evlerimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Mağdur olduk. Hayvanlarımızla mahallemizi terk etmek zorunda kaldık. Geceyi sokakta geçirdik" dedi.

Köylülerden Aysel Urgan, "Hepimizi evlerimizden çıkardılar. Hayvanlarımızı aldık yürüyerek Göktepe'nin ilerisine geldik. Hayvanlarımızı başıboş yolun ortasında dolanıyor. Evimize ne olduğunu ise bilmiyoruz" diye konuştu.

KAVAKLIDERE'DE YANGIN

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Başalan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

SEYDİKEMER'DE YENİDEN BAŞLADI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yeniden başladı.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden alevlendi.

Alevlerin yerleşim alanına sıçrama ihtimaline karşı mahalle sakinleri uyarıldı. Arifler Mahallesi'ndeki yangın, rüzgarın etkisiyle Çukurincir Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Çukurincir Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alındı. Arifler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.