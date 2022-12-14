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Muhalefet #Saraçhane'de buluşuyor | İmamoğlu davet etti

Hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlara yaptığı çağrıda "Sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 22:46
Muhalefet #Saraçhane'de buluşuyor | İmamoğlu davet etti


Muhalefet Saraçhane'de buluşuyor | İmamoğlu davet etti


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. 


ALTILI MASA LİDERLERİ İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Altılı masa liderleri İmamoğlu'na verilen cezaya karşı yarın İstanbul'da Saraçhane’de bir araya gelme kararı aldı.

Saraçhane önünde İmamoğlu ile birlikte konuşma yapan Akşener, “Çok korkuyorlar. Yarın burada altı genel başkan olarak burada olacağız ve bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu millet hiçbir zaman istibdata boyun eğmedi. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ÇAĞRI YAPTI, SAAT VERDİ

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşları Saraçhane'ye davet ederek "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'e destek için Sinan Erdem'de!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, THY EuroLeague mücadele eden Anadolu Efes'i desteklemek için Sinan Erdem spor salonunda yerini aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. 


İmamoğlu, hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hakkında Saraçhane'de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiçkimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İmamoğlu, THY EuroLeague mücadele eden Anadolu Efes'i desteklemek için Sinan Erdem spor salonunda yerini aldı. İmamoğlu'nun salona girmesi ile birlikte seyirciler alkışlar ile kendisine destek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane’de çalışmaya devam edeceğim.' dedi.
 

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İBBEkrem İmamoğlu
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