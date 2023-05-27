Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz

Konut satın alarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı elde eden 1.5 milyon yabancı, Türk ulusunun geleceğinde en önemli aktör olacak!

27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:42
Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz

Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz


Türk vatandaşlığını petrol zengini arap ülkelerinin yurttaşlarına pazarlayan gözü dönmüş şirketler milyonlarca dolar vurgun yaparkan, Türk halkının geleceğini de bu ayrıcalıklı taze yurttaşlar belirleyecek.
Aralarında yıllardır Türk ulusunun vergileriyle bedava sağlık ve eğitim hizmeti alan Suriyeli arapların da yer aldığı, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç bir emeği, katkısı olmayan yabancılar, 80 milyonluk ülkenin kaderini belirleme hakkı verilmesi tepkilere neden oluyor.

Demokrat Partili İlay Aksoy, YSK’den aldığı yabancı seçmen listelerini paylaştı. Cumhuriyet'e konuşan Aksoy, "Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz" dedi.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “YSK’den aldığım listedeki isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin. Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor. Toplamda 124 ülke var” diye konuştu.

Türkiye’de orantısız şekilde Ortadoğu nüfusunun yığılması olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Bu seçimlerde de yabancıların büyük bir etkisi olacak.Şu anda Cumhur İttifakı ile bir seçime girmedik. Biz yabancılara karşı bir seçimi kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü haksız bir şekilde onların ülkemizde hiçbir hakları olmamasına rağmen bizim egemenliğimiz üzerinde bir söz sahibi oldular. 1.5 milyon yabancı oy kullanacak” dedi. 

CHP liderine yeniden sansür | Telekom şirketleri AKP'nin emrine mi girdi?
CHP liderine yeniden sansür | Telekom şirketleri AKP'nin emrine mi girdi?
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Benzine zam | Gece yarısı 72 kuruş arttı
Benzine zam | Gece yarısı 72 kuruş arttı
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek
Ogan kimi destekleyeceğini açıkladı, ortalık karıştı
Ogan kimi destekleyeceğini açıkladı, ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiYSKSeçimSeçimlerYabancılarYabancı Seçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?
Türkiye ikinci kez sandık başına gidiyor | Yasaklar başladı
Türkiye ikinci kez sandık başına gidiyor | Yasaklar başladı
Babala TV'de sorular önceden mi verildi?
Babala TV'de sorular önceden mi verildi?
Kılıçdaroğlu'na SMS Sansürü | Elden ele yayalım
Kılıçdaroğlu'na SMS Sansürü | Elden ele yayalım
Sinsi istila duracak mı? | İran sınırında beton duvarlar yükseliyor
Sinsi istila duracak mı? | İran sınırında beton duvarlar yükseliyor
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
Pazar günü Erdoğan açmıştı | Devlet Hastanesini su bastı
Pazar günü Erdoğan açmıştı | Devlet Hastanesini su bastı
Bakan Akar, sınırları korumak yerine Suriyeli'leri haklı çıkardı
Bakan Akar, sınırları korumak yerine Suriyeli'leri haklı çıkardı
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Erdoğan'dan Kurt Bakışlı Sinan'a Tanrı Dağı daveti
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek
Ümit Özdağ, Millet İttifakı'na destek verecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim