Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz



Türk vatandaşlığını petrol zengini arap ülkelerinin yurttaşlarına pazarlayan gözü dönmüş şirketler milyonlarca dolar vurgun yaparkan, Türk halkının geleceğini de bu ayrıcalıklı taze yurttaşlar belirleyecek.

Aralarında yıllardır Türk ulusunun vergileriyle bedava sağlık ve eğitim hizmeti alan Suriyeli arapların da yer aldığı, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç bir emeği, katkısı olmayan yabancılar, 80 milyonluk ülkenin kaderini belirleme hakkı verilmesi tepkilere neden oluyor.

’den aldığılistelerini paylaştı. Cumhuriyet'e konuşan Aksoy, "Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz" dedi.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “YSK’den aldığım listedeki isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin. Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor. Toplamda 124 ülke var” diye konuştu.

Türkiye’de orantısız şekilde Ortadoğu nüfusunun yığılması olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Bu seçimlerde de yabancıların büyük bir etkisi olacak.Şu anda Cumhur İttifakı ile bir seçime girmedik. Biz yabancılara karşı bir seçimi kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü haksız bir şekilde onların ülkemizde hiçbir hakları olmamasına rağmen bizim egemenliğimiz üzerinde bir söz sahibi oldular. 1.5 milyon yabancı oy kullanacak” dedi.