Muhammed Yakut ile Sedat Peker arasında ilişki var mı?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker'in seçim öncesi yayınlama sözü verdiği hellaleşme videosu merakla beklenirken, Diyarbakır'dan Muhammed Yakut isimli şahsın iddiaları gündemde yerini koruyor. Siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, katıldığı bir canlı yayında "Muhammed Yakut'la" ilgili soruya yanıt verdi.

YouTube kanalında "Deliler delisi" ismini kullanarak paylaşım yapan Muhammed Yakut bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

13 video paylaşacağını söyleyen Yakut, videolarında çarpıcı iddialarda bulundu. O iddialarından biri de Rabia Naz Rabia Naz’ın katilini Müge Anlı’nın bildiğini ve üstünü kapattığıydı. Yakut’un bir diğer iddiası ise, Mehmet Ağar ve Tolga Ağar’ın kendisine Ruşen Ekşi aracılığıyla “Mübariz Mansimov’u bitirelim” mesajını ilettikleriydi.

"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, katıldığı KRT TV canlı yayınında, "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt verdi.

Barkın, "Şimdi Muhammed Yakut, Sedat Peker'in benim kendisiyle iletişim kurmam sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşabilirim. Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Onu ifade edeyim. Şunu da söylüyor bu da doğru: Yakut'un evlatlarıyla Sayın Peker'in evlatları, sürgüne gitmeden önce aynı okullarda eğitim alma hakkına sahipti. Ama Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakutla doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" dedi.