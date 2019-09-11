Muharrem İnce; Bu böyle yarım kalmayacak, yine aday olacağım



Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Muharrem İnce, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. İnce yaptığı açıklamada, "24 Haziran seçimlerinde umut olmuştuk, yine olacağız, yine meydanları dolduracağız, bu böyle yarım kalmayacak, yine aday olacağım" dedi.

İnce, CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini belirterek "Daha partisini kurmamış birinin genel başkanının aday olarak desteklenmesi CHP'ye yakışmaz" dedi. İnce CHP'de çok sayıda Cumhurbaşkanı adayı çıkabileceğini belirterek "Kurulmamış bir partinin seçilmemiş genel başkanına CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması siyaseten mümkün değil. Bu partinin tabanına bunu anlatmak mümkün değil" şeklinde konuştu.

İNCE: Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?

ALÇI: Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse bağımsız aday mı olacaksınız

İNCE: İmamoğlu benim arkadaşım. Başarılı bir seçim geçirdi. Belki seneye Kasım'da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız.

ALÇI: Ben of the record kuralına sadık bir insanım. Erken seçim beklentisi içerisinde olduğunuzu ifade ediyordunuz. 2020 Kasım veya 2021'de erken seçime giderse Türkiye. Siz o zaman bana 'Abdullah Gül'le, Erdoğan arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm' demiştiniz.

İNCE: Öyle dememiştim ama öyle yazmıştınız.

ALÇI: Sayın Babacan'ı ortak aday olarak göstermek istiyoruz dense...

İNCE: Mevcut anayasaya göre bir siyasi parti grubu bir aday gösterebiliyor ya da 100 bin imza. CHP İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, İzmir, Antalya'yı almış. Başarılı çıkmış. CHP'nin kurulması muhtemel olan aday olarak göstermesi CHP'ye yakışmaz. CHP'nin genel başkanı aday olması gerekir.

"BEN İÇKİ İÇERİM AMA O GECE İÇKİ İÇMEDİM"

İNCE: Benim adaylığım açıklanınca otobüse binmek için araya insan sokanlara ne diyeyim?

ALÇI: Kırgın mısınız partinize

İNCE: Kiracıya kızarak ev yakmam. Ben ev sahibiyim. Evi yakar mıyım? Ben de yönetici olursam ben de kiracı olurum.

ZEYREK: Ekrem İmamoğlu'nun eline İstanbul'da açılmış sandıklara dair tutanak verildi.

İNCE: Muharrem İnce'nin elinde tutanak var mıydı?

HACIR: Niye İsmail Küçükkaya'ya mesaj çektiniz?

İNCE: O da benim yanlışım oldu. O mesajı ben attım. Hata mı yaptım? Evet hata yaptım.

ALÇI: Bir kadeh viski de içebilirsiniz

İNCE: Ben içki içerim ama o gece içmedim. Kimseye de hesap vermem. Haram yiyenler hesap versin.

YILMAZ: Siz hala bu isimleri açıklamıyorsunuz

ZEYREK: İzleyicilerimizden çoğu 'Ben sadece umutlandım ama o gece yalnız bırakıldım' eleştirisi

İNCE: Çok haklılar, onlardan özür diliyorum. Haklılar, keşke çıksaydım. Bugün geriye dönme şansım olsa çıkarım.

YILMAN: Eşiniz bile size çıkın demiş.

İNCE: İnsanlar bir gazeteciden değil benden duymak istiyorlardı. Umutlar çok yüksek olunca hayal kırıklıkları da çok yüksek olur. Mesele biraz da ol.

"HESABI BEN NİYE VERİYORUM? CHP GENEL MERKEZİ VERECEK"

YILMAN: Bir seneden fazla bir zaman geçmesine rağmen hala insanlar sizin ne söyleyeceğinizi merakla bekliyorlar. Şu an siyasetin biraz dışındasınız. Aktörler değişir, başka isimler gelir. Gündem şu anda CHP dediğinizde İmamoğlu üzerinden gidiyor, Kılıçdaroğlu üzerinden gidiyor. Ben sizi 24 Haziran'dan önce sıkı takip ettim. 24 Haziran gecesi hala birçok insanın kafasında soru işareti.

YILMAZ: Hala karanlık mı o gece?

YILMAN: Evet hala karanlık. Mahallem olduğu için CHP. Şöyle bir şey duydum. O gece yanınızda bir sürü insan 'Çık sayın Başkan açıklama yap' demesine rağmen neden inat ettiniz?

İNCE: Evet inat ettim. İlk turda 'Tayyip Erdoğan hapisteyken ziyaret ettiniz mi?' dediniz 'Ben de etkili değildim' dedim ama Erdoğan'ın siyaset yapması için oy verdim'. Ahmet Altan'la Balyoz kumpasını konuşmak isterim. Ergenekon ve Balyoz'da nasıl yanlış yaptıklarını söylemek isterim. Bir tane hatam var. Vatandaş benden duymalıydı, İsmail Küçükkaya'dan değil. Hata yaptım. Bir futbolcu kırmızı kart gördü, ömür boylu futboldan mı yasaklayacaksınız? Yenilgiyi iyi yönetemedim, özür dilerim.

HACIR: 31 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu'nun halkta popülaritesi oluştu. O geceyi iyi yönetti.

İNCE: Ne güzel işte. Gayet güzel buldum.

ALÇI: Birtakım dedikodular oldu

ZEYREK: Bir general tarafından tehdit edildiniz mi?

İNCE: Deniz Zeyrek beni tehdit edecek adam anasından doğmadı. O gece sarhoştu, bir general tehdit etti, Tayyip Erdoğan'dan para aldı, NATO askerleri kaçırdı. Afgan askerleri kaçırdı, eşi kaçırıldı, odaya kilitlediler. Tam 11 senaryo var. Hadi biri doğru diyelim. Diğer 10'unu kim uydurdu? İtibar avcılığı. Birileri o gece düğmeye bastı. Benim hatam var, umudu tazeledik, kazanırız dedik. Meydanları doldurduk, iktidarı değiştirebileceğimize inandırdık. Partiden 8,5 puan fazla aldım. 40 sene sonra 30'u geçtik. O akşam birileri düğmeye bastı. O gece nerede kalacağım? İkinci tura kalacağımızı inanıyorduk. İkinci tura kalınca CHP'ye gidemezdim, çünkü rozeti çıkarmıştım. CHP'ye gidersem ikinci turda İYİ Partililere ne diyecektim? Üç hesabı vermesi gereken niye ben oluyorum? Benim örgütüm, bilgisayarlarım yok ki, CHP Genel Merkezi'nin bilgisayarları çökmüşse hesabı niye ben veriyorum.

"KÜRTÇE EĞİTİM ALAN KÜRT ÇOCUĞU İZMİR'DE DOKTORLUK YAPAMAZ"

ALÇI: Siz Kürtçe matematik dersi olmaz diyorsunuz, ancak öğretilebilir diyorsunuz. Bu temel insan haklarına aykırı.Ben mesela Almanca matematik okudum.

İNCE: Hiçbir sakıncası yok da Kürt çocuklarına yazık edersiniz. Bir kere bunu eğitimcilerin tartışması lazım. AİHM'i referans alırım dedim. Diyor ki, 'bu devletin işidir ama sen resmi dilde eğitimini yap ama ana dilini, farklı dilini öğrenmek, geliştirmek isteyen varsa onu da öğret' diyor.

ALÇI: Bu ülkede İngilizce, Almanca, Fransızca okul var.

İNCE: Ben matematiğin İngilizce anlatılmasını istemiyorum.Sömürge ülkesi mi burası? Burası devlet pazar tezgahı değil. İnsanları kandırmak adına hoşlarına gitsin diye yapamayacağım şeyleri söyleyemem. Kürt çocuğu Dicle Tıp Fakültesi'ni bitirir ama İzmir'de doktorluk yapamaz. Kürt çocuk Kürt folklorunu, kültürünü, dilini öğrensin. Yanında İngilizce, Japonsa öğrensin.

HACIR: Fransızlar veriyor mu?

ALÇI: Fransa'yı bilmiyorum ama Amerika'da ve Avrupa'da birçok ülkede mevcut.

İNCE: ABD'de sizin o beğenmediğiniz andınız var ya, her sabah Amerikalı çocukla 'ABD'ye bağlılığımı bildiriyorum, bu cumhuriyet yaşayacaktır' diyorlar.

ALÇI: ABD'de İspanyolca eğitim hakkı vardır, gidin bakın.