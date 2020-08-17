Muhittin Böcek koronavirüs kaptı | Hastanede kontrol altında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüs kaptı
Turizmin merkezi Antalya'da koronavirüs yayılım hızı dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, hastanede izolasyona alındı
Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle...— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020
Edinilen bilgilere göre; sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi:
"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."