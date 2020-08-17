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Muhittin Böcek koronavirüs kaptı | Hastanede kontrol altında

Koronavirüsün testi yaptıran Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sonuçları pozitif çıkınca, hastanede gözlem altına alındı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 06:51
Muhittin Böcek koronavirüs kaptı | Hastanede kontrol altında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüs kaptı

Turizmin merkezi Antalya'da koronavirüs yayılım hızı dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, hastanede izolasyona alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu söyledi.

Edinilen bilgilere göre; sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi:

"Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."

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