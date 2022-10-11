

Muhtarlardan ikamet uyarısı | Herkes e-devletten sorgulasın

Yüz binlerce yabancı istilacının para karşılığı Türk vatandaşı yapıldığı Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde oturum alabilmek için, halen içinde vatandaşların oturduğu binalara kayıt yaptırıldığı ortaya çıktı.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Başkanı Selami Aykut, 2017 yılında yürürlüğe giren 'Adrese Dayalı Kayıt Sistemi' ile muhtarların tamamen devre dışı kalmasının ardından adres kayıtlarındaki sıkıntıların arttığını söyledi. Aykut, bir kişinin elini kolunu sallayarak nüfus müdürlüklerine gidip bulduğu bir boş daireye kaydını yaptırabildiğini, o nedenle de muhtarlar olarak mahallelerde ne olup bittiğini, hangi dairede kimin oturduğunu bilemediklerini vurguladı.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyon Başkanı Selami Aykut, son zamanlarda insanların bilgisi dışında adreslerine yabancı kişilerin kaydedildiği yönündeki haberlere ilişkin uyarılarda bulunmak üzere açıklamalarda bulundu.

"BU SİSTEM FETÖ PROJESİDİR"

Üç dönemdir muhtarlık yaptığını belirten Aykut, sıkıntıların, 2017 yılında yapılan Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki değişiklikle uygulamaya konan 'Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'yle birlikte arttığını söyledi.

Aykut, "Biz diyoruz ki, 2017’de çıkan Adres Dayalı Kayıt Sistemi, malum kişiler tarafından yürürlüğe konan FETÖ projesidir. Neden? Sisteme girip Türkiye’de yaşayan bir vatandaşın nerede olduğunu görebilen bir sistem geldi. Muhtarlar tamamen bu konuda devre dışı kaldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın evet, muhtarlara vermiş olduğu değer, önemi biz yakından hep ifade ediyoruz. Örneğin İstanbul Emniyet Müdürü ile birlikte imkân dahilinde mahallelerdeki sorunları whatsApp grubuyla ulaştırmaya çalışıyoruz ama biz diyoruz ki, biz devletimize çok daha bilgi aktarabiliriz. Biz mahallenin en güzel istihbarat noktasında bilgi aktarma merkeziyiz" dedi.

"HERKES E-DEVLET'İNE GİRSİN"

"Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu olarak buradan tüm vatandaşlarımıza uyarımızdır herkes e-devletine girsin T.C. kimlik numarası ile adresini sorgulasın" diyen Aykut, şu ifadelere yer verdi:

"Eğer adresinde başka birileri görünüyorsa acil nüfus müdürlüklerine gidip buna müdahale etsinler, itiraz etsinler. Yarın çok geç olabilir. Şunu zannediyor olabilirsiniz, 'Muhtar bizim mahallede veya evde kim olduğunu biliyor' gibi düşünce içerisinde olabilirsiniz. Ama bizim adres kaydı silme, adres kaydı yapma yetkimiz yoktur. Bu yetki tamamen nüfus müdürlüklerindedir. Adres kaydı yetkisi bize verilmesi noktasında da çağrımızı tekrar yineliyoruz. Ve devletimize bu noktada destek sağlamak için de mücadele ediyoruz."